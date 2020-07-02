محافظ أسوان يتابع التزام المحليات برفع مستوى الخدمات

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة مفاجئة لتفقد مناطق السيل الجديد والشادر والحصايا، بجانب طريقى السادات والسماد.

جاءت الجولة، من أجل المتابعة الميدانية لأداء المحليات، ومدى الالتزام بتنفيذ تكليفات المحافظ الخاصة برفع مستوى الخدمات، ورصد مشكلات المواطنين وتلبيتها.

ووجه اللواء أشرف عطية، مسئولي حى جنوب، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة تغطية بالوعات الصرف الصحى المكشوفة بطريق السادات، وذلك للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وشدد على مسئولى حى شرق بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وغيرها من الجهات المعنية، من أجل تكثيف الجهود والحملات لإزالة كل التعديات والإشغالات ومراقبة الأسواق والأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع المقدمة.

مع ضرورة إلزام البائعين ومختلف المحلات بسوق السيل لتطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات، علاوة على تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، مع تغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة بأحد المحولات الكهربية أمام مدخل عزبة الحدود حفاظاً على سلامة المارة.

كما أعطى محافظ أسوان تعليماته، بسرعة تشغيل الحمامات العمومية بموقف السيل الجديد لخدمة السائقين والمواطنين، موجها بدراسة إقامة سويقات جديدة بمنطقة الشادر القديم، لاستيعاب الباعة الحالين والقضاء على الازدحام والعشوائية بالمنطقة، وأثناء جولته الميدانية، حرص المحافظ على الاستماع لبعض المطالب والشكاوى الجماهيرية، التى كلف المسئولين بسرعة بحثها ودراستها وتلبيتها بالشكل المطلوب.