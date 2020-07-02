وزيرة الهجرة: نحاول توصيل قضايا الوطن للجيل الثاني والثالث بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لشؤون المصريين بالخارج، إن من أهم ملفات الوزارة، الاهتمام بالجيل الثاني والثالث من أبنائنا في الخارج، والمحاولة بقدر الإمكان أن نوصل لهم كل قضايا الوطن، ونزرع الهوية المصرية داخل قلوبهم.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الوزارة بدأت قبل فيروس كورونا، في تنظيم برامج توعوية للشباب، بالتعاون مع وزارة الدفاع، من خلال برامج يتم تقديمها في أكاديمية ناصر العسكرية، وعمل رحلات لشباب الجيل الثاني، وتعريفهم مفهوم الأمن القومي المصري، وتحديات الدولة المصرية، واصطحابهم لوحدات الصاعقة، المظلات، كلية الشرطة، المجلس القومي للمرأة، والبرلمان ومقابلة الوزراء.

وتابعت أن هناك شريحة من الشباب، تتغير كل مفاهيمهم، والصور التي ربما قد تكون سلبية أو كاذبة، تقال لهم عن الدولة المصرية في الخارج، وفي ظل هذا الوباء، توقفت هذه البرامج، بسبب توقف الطيران، فكان لابد من إعطائهم مادة إعلامية، درامية، فنية، ووطنية، تساعدهم في الخارج في هذه المرحلة، أن يفهموا تحديات الدولة المصرية.

واستكملت، أنه في ظل تحديات فيروس كورونا، كان لمصر أيضا بعض التحديات الخارجية، من خلال تعريف الجيل الثاني والثالث بقيمة الوطن، والتحديات التي يواجهها، وأنهم ليسوا سفراء للدولة المصرية في هذا الوقت، لكنهم جنود للدولة المصرية في الخارج.