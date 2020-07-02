إيقاف أعمال بناء مخالف بالكيلو 1 بمدينة مرسى مطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن وقف أعمال حالة بناء مخالف في عزبة الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو 1 والتحفظ علي معدات وأدوات البناء وتحرير مخالفة في ظل قانون الطوارئ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

وقال عبد الرازق، اليوم، إن حملة من مجلس المدينة ضبطت 8 مخالفات إشغال وبائع متجول ونظافة من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق للمحال التجارية المخالفة التي احتلت الأرصفة بوسط المدينة وشارع الجلاء.

وأضاف أنه يجرى رفع والتحفظ على جميع أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية بالإضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من إنتشار الباعة الجائلين حفاظا على الشكل الحضاري لمدينة مرسى مطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق والمبانى المخالفة لفرض الإنضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".