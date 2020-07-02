ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في لبنان لـ1796

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 1796 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أنّه جرى اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات لـ35 حالة وفاة.

وأشارت الصحة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء لـ1242 حالة شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 2496 فحصا.

وتنتهي حالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية ضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا المستجد في الخامس من الشهر الحالي، وعاود مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فتح أبوابه أمس أمام المسافرين.