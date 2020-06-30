كورونا في الشام والعراق: إجمالي إصابات سوريا 269.. وصفر وفيات في لبنان

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 10.402.897 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 507.523 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.659.387 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت سوريا، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، إلى 269 حالة وذلك بعد تسجيل 13 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة السورية، إن عدد حالات الشفاء بلغ 102 بينما تم تسجيل 9 حالات وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي الأردن، أعلنت السلطات، أمس الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا المستجد في البلاد إلى 1128 حالة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة.

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، أن حالتين من الإصابات محلية والبقية حالات وافدة من خارج المملكة.

وأوضحت السلطات الأردنية، أنه تم إجراء حوالي 5 آلاف فحص مخبري للتحري عن الاصابات بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد العينات التي جمعتها السلطات منذ تفشي الجائجة إلى نحو 380 ألف عينة.

وأوضحت الحكومة في إيجازها، أنه تماثل 7 أشخاص للشفاء، وأكدت وزارة الصحة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، مشددة على أن خطر الوباء ما زال مستمرا رغم انخفاض عدد حالات الإصابة على المستوى

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 2443

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ما يرفع حصيلة إصابات، أمس الاثنين، إلى 195، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أن من بين الإصابات 80 في محافظة الخليل "41 يطا، 2 مخيم الفوار، 3 دورا، 34 مدينة الخليل"، و17 في محافظة نابلس "11 مدينة نابلس، 4 مخيم بلاطة، 1 دوما، 1 سبسطية"، وإصابة في الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية، أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 2443، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1814، وعدد حالات الشفاء 621، والوفيات 8.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة بكورونا المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية، حول العالم لليوم الثالث على التوالي، ليستقر العدد عند 160 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 2535 بعد تسجيل 26 إصابة جديدة وعدد حالات التعافي 1354 حالة.

وفي لبنان، أعلنت السلطات، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، إلى 1745 حالة بعد تسجيل 5 إصابات جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقرير يومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمر عدد الوفيات مستقرا عند 34 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1170 حالة، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 774 فحصا.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 47151 اصابة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 83 حالة وفاة و 1749 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق، إلى 47151 إصابة توفي منهم 1839 وتماثل للشفاء 22974 حالة

وذكرت الصحة العراقية، في بيان، أن العاصمة بغداد نالت الحصة الاكبر من الإصابات بـ 427 إصابة ثم محافظة ذي قار بـ 200 ثم محافظة الديوانية بـ 138.

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أنها سجلت كذلك 83 حالة وفاة بالفيروس بينها 33 في بغداد والبقية موزعة في 15 محافظة أخرى، فيما تماثل للشفاء 1852 مريضا من 17 محافظة وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حالات الشفاء عدد الإصابات.

وكانت دائرة صحة إقليم كردستان العراق، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 14 وفاة و232 إصابة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.