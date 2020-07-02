فتح وحماس تتفقان على مواجهة خطة ضم الضفة: طريقنا واحد

أعلنت حركتا (فتح) و(حماس)، اليوم، أنّهما ستواجهان مشروع ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة بشكل موحد على الصعيدين الشعبي والسياسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال أمين سر حركة (فتح) جبريل الرجوب في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري عبر تقنية الاتصال المرئي من بيروت "نحن في (حماس) و(فتح) سنعمل على تطوير كل الآليات التي من شأنها أن تحقق أننا شعب واحد ونعيش في وطن واحد وقضيتنا سياسية قضية دولة وحق تقرير المصير".

وأضاف الرجوب: "اليوم نريد أن نخرج بصوت واحد وتحت علم واحد ونعمل على بناء رؤية استرتيجية كاستحقاق لمواجهة التحديات التي لها علاقة بقيادة الشارع، نحن وكل فصائل العمل الوطني بعيدا عن كل الترسبات والتجاذبات والتناقضات الثانوية".

وشدد الرجوب، "سنفتح صفحة جديدة وسنقدم نموذجا لشعبنا واسرانا والشهداء"، مؤكدا "نحن شعب واحد وطريقنا واحد ولن يكون إلا لمصلحة الشعب الفلسطيني".

وذكر الرجوب، "معركتنا سنخوضها تحت علم فلسطين وتحت هدف أننا نريد دولة فلسطينية كاملة السيادة وعليها إجماع ولا خلاف حوله وهي هدفنا السامي والنبيل ونناضل جميعا من أجلها"، موضحا أنّ "النضال سيكون في قلب القدس وفي الضفة وقطاع غزة والشتات".

وأشار الرجوب، إلى أنّ مخطط الضم خلق حالة من التناقض مع المجتمع الدولي وعلى الحركتين الحفاظ على هذا التناقض ما بين الاحتلال والمجتمع الدولي.

وأوضح الرجوب، أنّه يتحدث باسم اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مؤكدا "سنكون على مستوى التحدي ومواجهة مخططات (رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)".

من جهته، أشار العاروري، إلى أنّه يتحدث باسم حركة (حماس) "نحن وفتح وكل الفصائل وشعبنا نواجه خطرا وجوديا يفرض علينا أن نعمل معا وسنعمل معا".

وأضاف العاروري: "كل المسائل التي فيها خلافات نجمدها ونتجاوزها ولا نقف عندها لمصلحة اتفاق استراتيجي وجوهري وتناقض استراتيجي ووجودي مع الاحتلال لن تسلم منه (فتح) ولا (حماس) ولا أي مواطن".

وتابع العاروري قائلا: "أهم رسالة نريد إيصالها لشبابنا وقواعدنا في (حماس) و(فتح) يجب أن نعمل معا في كل المواقع لا تنتظروا تعليمات تفصيلية مباشرة نحن في هذا المؤتمر والموقف العلني للقيادة السياسية لفتح وحماس ولكل الفصائل نقول على الجميع أن ينخرط في العمل المشترك لمواجهة مشروع الضم".

وأعلن تأييد (حماس) لكل الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تقوم بها قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، موضحا: "هم الأقدر على مخاطبة المجتمع الدولي، النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني في المحاكم الدولية هو احد الأدوات المهمة لنضالنا ضد الاحتلال".

وأشار العاروري، إلى أنّ تمرير مخطط الضم يعني إلغاء المشروع السياسي والوطني لموضوع حل الدولتين وهو الحد الوطني الذي اتفقت عليه جميع الفصائل

فلسطين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

ميدانيا، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الأوسط".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أنّ هناك مواجهات اندلعت، اليوم، بين الاحتلال والفلسطينيين الذين خرجوا للتنديد بخطة الاحتلال لضم أراضي فلسطينية محتلة، وبممارسات المستوطنين ضد المواطنين في الخليل.

وأضافت "وفا"، أنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع اتجاه الشبان الغاضبين، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بينهم.