حظك اليوم الجمعة 3-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها للقراء، توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، بحسب خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويعدك بأحداث غير متوقعة وتعيش مغامرة أو تجربة تلهمك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حكيم، ويوافق تاريخ ميلاده 26 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أعمالك وأموالك وتخطط لبعيد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك سرعة بديهة وتساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ادرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك للبحث عن الصحبة الصالحة، فقط انتبه.. قد تبالغ في طلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمدك بالحماس وتجعلك مميزا وتجذب إليك الكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب عبدالله السعيد، ويوافق تاريخ ميلاده 13 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

لديك اليوم قدرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيفها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وأن تحمي نفسك من بعض الفضوليين والمتدخلين في شئونك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. تجد أن لديك رغبة في الاستقلال ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. لا تبالغ في العناد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعل ذهنك متقدا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويدفعك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتبدو مقنعا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء اللاعب محمود تريزيجيه، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تتأنى في قراراتك ولا تغامر تجنبا لأي أخطاء واجتهد من أجل إدارة نفقاتك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ ويساعدك ذلك أن تقترب وتتواصل وتعالج مشاكل معلقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب اللاعب طارق حامد، ويوافق تاريخ ميلاده 24 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتسحر من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تتمكن من فرض نفوذك وسيطرتك على من حولك، فقط حاول أن تتقبل الاختلاف!

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تجد اليوم أنك تميل لتحليل المواقف بدقة وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار، وقد تكون بحاجة للهدوء ومن المهم أن تتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

من المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على التواصل جيدا مع من حولك وصداقات تتوطد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر تحررا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو شاكيرا، ويوافق تاريخ ميلادها 2 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قاوم ميلك للعناد والشك، فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.