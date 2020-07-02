حظك اليوم الخميس 2-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثير بمتابعة رسائل الأبراج ويشعر بالفضول أحيانًا لمعرفة برج أيّ شخص يقابله أو يتعامل معه، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة وتجد أن لديك رغبة في التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتخطيط لمستقبلك مستفيدا من خبرات الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من أعمال أو مطالبات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك وأن تعمل في صمت وتهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك وقد يساعدك ذلك أن تتغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس واليوم أنت شديد الحماس مما يساعدك على إقناع من حولك بوجهة نظرك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يثير المشاكل وعلى كل شخص القيام بواجبه ومن المهم أن تتماسك أمام الضغوط واحذر المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان عبد السلام النابلسي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للتفاوض ولتطبيق ما تعلمته من دروس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس تدعمك في منزل الحظ وقد يجلب لك ذلك أخبارا سعيدة ويعدك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية حقوقك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا لأقوالك وانتبه من أعداء متخفيين ولا تغامر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الممثلة الأمريكية إيما ستون، ويوافق تاريخ ميلادها 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك يعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تقدم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر في برجك وتبدو متألقا ومبهرا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى في قراراتك وفي توقيع أي أوراق أو عقود ولا تغامر ماليا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وتجنب الزهو ولا تتكلم عن خططك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمنحك اليوم أوقاتا طيبة مع الأصدقاء والزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمدك بالخيال الخصب والحماس وتجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المطربة العالمية شاكيرا، ويوافق تاريخ ميلادها 2 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس قد يجعلك حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، حاول أن تهدأ.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

معاكسة فينوس تدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة، احترس من العيش في الماضي وحاول أن تكون واقعيا.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان أحمد السقا، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.