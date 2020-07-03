7 إجراءات من الجالية المصرية بكندا لإقامة شهر الحضارة المصرية

للعام الثاني عقب حضورها رفع العلم المصري على برلمان أونتاريو بكندا العام الماضي، تنطلق فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في مقاطعة أونتاريو بكندا، ويتضمن التقرير التالي إجراءات الجالية المصرية هناك لإقامة شهر للحضارة المصرية.

* نجاح الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد.

* إعلان برلمان أونتاريو في كندا شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى العام الماضي.

* خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

* يتضمن برنامج الاحتفال، والذي يقام يومي السبت والأحد من كل أسبوع، على مدار شهر يوليو الجاري، فعاليات حافلة بالعديد من الأنشطة التي من شأنها نشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة.

* إثراء هذا الحدث الفريد من نوعه والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة كورونا.

* تشمل فعاليات الاحتفال هذا العام لقاءات مع عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والكنديين ومواد فنية من إعداد الجالية المصرية بأونتاريو.

* بث مباشر لأفلام وثائقية عن الحضارة والتراث المصري.