رئيس النواب الليبي يبدأ زيارة رسمية إلى موسكو لبحث إعلان القاهرة

قالت وسائل إعلام ليبية، إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وصل إلى موسكو، اليوم، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروس آخر تطورات الأزمة في بلاده، وعلى رأسها إعلان القاهرة.

وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميدة حومة -وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية- أنه قد أعلن في وقت سابق عن "ترتيب لزيارة للمستشار لعقلية صالح، إلى روسيا بداية من شهر يوليو الجاري لبحث العديد من القضايا، وكذلك بحث مخرجات مؤتمر برلين، وأيضا مبادرته للمحاولة في الدفع بهذا الاتجاه، وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، و دعم الجهود الروسية الرامية لهذا الاتجاه.