ارتفاع عدد الوفيات في إيران إلى 10365 حالة جراء كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، أن عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 10 آلاف و365 شخصًا، عقب وفاة 125 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 2456 إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 220 ألفًا و180 حالة، بينها 2928 حالة حرجة.

وذكرت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 180 ألفًا و661 شخصا حتى الآن، موضحة أن مليونًا و583 ألفا و542 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.