تأجيل فعاليات معرض ماليزيا للسيارات بسبب كورونا

أعلنت ماليزيا تأجيل فعاليات المعرض الماليزي للسيارات إلى أبريل 2021 بسبب التهديد المستمر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن بيان صادر عن الجهة المنظمة، المعهد الماليزي للسيارات والروبوتات وإنترنت الأشياء، توضيحه أن المعرض الذي كان من المقرر أن يُعقد في شهر يوليو سيتم تأجيله حتى أبريل 2021، وذلك رهنًا بالتطورات الأخيرة للجائحة الفتاكة.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد مدني سهري، إنه بالرغم من عدم تنظيم معرض السيارات هذا العام، إلا "أنه يعتبر الوقت المناسب لإعادة النظر وتغيير طريقة تعاملنا لجمع محبي السيارات على نحو سليم وآمن".

وأضاف سهري: "نأمل أن تتحسن الأوضاع لنستطيع أن نخطط تنظيم معرض السيارات أكبر من ذي قبل في السنة القادمة، بما فيه من عروض تكنولوجيا التنقل الحديثة، وإيجاد الخبرات الجديدة في معرض السيارات والتنقل لدى الزوار البارعين في أمور التكنولوجيا".