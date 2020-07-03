مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-7-2020 في مصر

يحرص المصلون في مختلف محافظات الجمهورية، على متابعة ومعرفة مواعيد الصلاة، وتستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:12

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:33

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:13

أذان الظهر 12:04

أذان العصر 03:43

أذان المغرب 07:08

أذان العشاء 08:43

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:17

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:30

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:10

أذان الظهر 12:12

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:37

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:29

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:12

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء 08:05