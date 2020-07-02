عبدالمعز: الملائكة تصلي على المسلم حين يمكث في المسجد لانتظار الصلاة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الملائكة تصلي على المسلم بمجرد وجوده بالمسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق فقط، وتطلب من الله الرحمة له، وذلك وفق حديث صحيح للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم أتباعه أن الملائكة تصلي على المسلمين حال وجودهم في المساجد لانتظار الصلاة، وقال في ذلك الشأن: "المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاَةُ".

وأوضح أن من قال "لا إله إلا الله" خالصه من قلبه دخل الجنة، وذلك وفق حديث أبى ذر الغفاري رضي الله عنه حين قال: "أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبٌ أبيضُ، وهو نائمٌ، ثم أتيْتُه وقد استيقَظَ ، فقال: ما مِن عبدٍ قال: لا إلهَ إلا اللهُ، ثم ماتَ على ذلك إلا دخَلَ الجنةَ. قلتُ: وإن زنى وإن سَرَقَ ؟ قال: وإن زنى وإن سَرَقَ. قلتُ: وإن زنى وإن سَرَقَ؟ قال: وإن زنى وإن سَرَقَ . قلتُ: وإن زنى وإن سَرَقَ ؟ قال: وإن زنى وإن سَرَقَ على رَغْمِ أنفِ أبي ذرٍّ. وكان أبو ذرٍّ إذا حدَّثَ بهذا قال: وإن رَغِمَ أنفُ أبي ذرٍّ".

وأكد الداعية الإسلامي، أن ذلك الأمر لا يعد استسهالا في الدين الإسلامي، بينما يجب التوبة النصوح لكل مسلم على وجه الأرض، حيث أن باب التوبة مفتوح برغم أنف الجميع لقوله تعالى: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن"، مشيرًا إلى أن كثرة الذنوب تعكس الأمراض في القلوب، وعلاجها يكون في التوبة والاستغفار المتكرر لله سبحانه وتعالى من قبل المسلم حتى لا يموت قلبه، ويظل القرآن الكريم أساس إعمار القلوب وإزالة الذنوب، قائلًا: "القلب اللي مفهوش قرآن زى البيت الخربان والقلب اللي مليان قرآن زي البيت العمران".

وواصل: "لابد أن يكون الإنسان لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، حيث أن الران يعم القلب بسبب كثرة الذنوب حتى وأن كانت صغيرة"، مشددًا على أن التوبة والذكر والاستغفار يطهر قلوب البشر.