واشنطن قلقة من استفتاء تعديل الدستور الروسي.. وبوتين يشكر الشعب

عبرت الولايات المتحدة عن القلق إزاء ظروف عقد الاستفتاء على الدستور في روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين الروس لتصويتهم على التعديلات الدستورية.

وقال بوتين، خلال اجتماع للجنة المنظمة للتصويت على الدستور، اليوم: "قبل البدء بالعمل، أود أن أتوجه إلى مواطني روسيا بكلمات الامتنان، أود أن أقول لهم شكرا جزيلا لدعمكم وثقتكم".

وأظهرت نتائج التصويت على التعديلات الدستورية، التي اقترحها الرئيس الروسي في يناير الماضي، أن نسبة تأييدها بلغت 77.93 بالمئة بعد فرز 99.9 بالمئة من الأصوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشارت النتائج الأولية للجنة الانتخابات المركزية الروسية إلى أن 21.26 بالمئة من المواطنين المشاركين في التصويت رفضوا هذه التعديلات، في ظل نسبة مشاركة وصلت إلى 67.97 بالمئة.

يُذكر أن التصويت على التعديلات الدستورية انطلق في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا واستمر حتى أمس الأربعاء الأول من يوليو.