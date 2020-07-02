"أثناء البحث عن الزئبق الأحمر".. القصة الكاملة لمصرع 4 أشخاص خنقا

"الحقونا احنا بنموت.. الحقونا بنموت مش قادرين نتنفس".. آخر كلمات 4 أشخاص، لفظوا أنفاسهم الأخيرة فى حفرة، أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة العياط.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفيين الأربعة، كانوا ينقبون عن الآثار، وقاموا بحفر حفرة لها عمق كبير.

وأثناء ذلك استعانوا بـ"موتور" للإضاءة، ليسرب غاز، وقتلوا الأربعة بسبب ضيق الغرفة، وعدم قدرتهم على الصعود أو الهرب من المكان.

وفور تلقي البلاغ من أحد أقارب المتوفيين، الذى توجه إلى مركز شرطة العياط، بعد أن سمع أصوات استغاثة المجني عليهم، وعندما وصل إليهم، عثر عليهم جثث أسفل الحفرة.

وتقابل مع رئيس المباحث، وأخبره أن أقاربه ماتوا أثناء البحث عن الزئبق الأحمر والآثار.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والحماية المدنية وضباط من مباحث قطاع جنوب الجيزة، تحت قيادة العقيد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

وتمكنت القوات من انتشال جثث المتوفيين، واستمر قرابة 30 دقيقة فى معاينة المكان، وتحفظت على الموتور المتسبب فى وفاتهم، وعرضه على المعمل الجنائي، لفحصه، وأيضا تحفظت على أدوات حفر عن الآثار، وبدأت القوات فى مناقشة أسر المتوفيين للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وأجرت معاينة وناظرت الجثث وصرحت بالدفن، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.