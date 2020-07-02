صورة.. محمود حميدة من كواليس "الغسالة": الجنرال

أعرب الفنان علي الطيب، عن سعادته البالغة بتعاونه مع الفنان محمود حميدة، في فيلم "الغسالة" المُقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشر علي الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعه بالفنان محمود حميدة، معلقًا عليها قائلًا: "الجنرال.. الأستاذ اللي اتعلمت منه كتير ولسه بتعلم منه.. ربنا يخليك لينا ودائما في ضهرنا".

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام ‏مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر ‏أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏