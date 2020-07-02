تقرأ غدا.. العلم يطارد كورونا: إدراج أبحاث مصرية ضمن محاولات إنتاج لقاح للفيروس

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الجمعة: العلم يطارد كورونا: إدراج أبحاث مصرية ضمن المحاولات العالمية لإنتاج لقاح للفيروس.. عبدالغفار: نطور 4 لقاحات 3 وأدوية.. ومصر الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط في الأبحاث الإكلنيكية.

كما تقرأ في عدد الغد أيضًا: اتحاد الكرة يتواصل مع الأمن لتحديد ملاعب الدوري.. ويتراجع عن عزل الفرق داخل الفندق.. الزمالك يقدم عرضا جديدا لبيراميدز لإنهاء صفقة دونجا وبكري وبكار.

وعن الثانوية العامة تقرأ: شكاوى من الاستاتيكا وفرحة بعد الأحياء والفلسفة.. ضبط 8 حالات غش بالموبايل في الثانوية العامة و43 ألف طالب بالأزهرية يؤدون امتحان الفيزياء