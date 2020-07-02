بعد لقاء الرئيس.. مهندس موقع المقاولون العرب: "متواضع واهتم بالعمال"

"متواضع جدا"، هكذا وصف المهندس محمد عبدالله، مدير تنفيذ موقع "عباس العقاد - النحاس" بإدارة الكباري بشركة المقاولون العرب، الذي التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، في أول تعبير عن لقائه المفاجئ به خلال يوم عمل عادي.

يقول "عبدالله" في حديثه لـ"الوطن"، إن اليوم بالنسبة له كان يوم عمل عادي حتى تفاجأ بالرئيس السيسي في الموقع، "ارتبكت جدا وظللت متفاجئ حتى بعد أن انتهاء اللقاء"، مضيفا "كان أهم حاجة عند الرئيس الاطمئنان على سلامة العاملين والحفاظ على سلامتهم وتوعيتهم وأن نخاف عليهم".

ويتابع المهندس الذي أكد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي على أكمل وجه، شعرت بمسؤولية مضاعفة بعد لقاء الرئيس، لذلك لم أكتف بتوعية العمال بإرشادات الأمن الصناعي للعمال بل قررت أن يبدأ اليوم بمحاضرة توعية لي، "كان لام أنفذ بنفسي التوجيهات وأشدد على ضرورة خوفنا على بعض وذلك لمصلحة الجميع".

دقائق عدة احتاجها المدير التنفيذي لموقع "عباس العقاد - النحاس" لاستيعاب الموقف بعد انتهاء اللقاء "بصراحة اتفاجات مفاجاة سارة جدا أول مرة أشوف الرئيس السيسي وجها لوجه، وكان متواضع جدا.. سألنا على الشغل وكان بسيط" ولكن حتى بعد أن ترك الموقع ظللت لدقائي لم أستوعب الموقف.

أما أول ما فعله كان مكالمة زوجته ليخبرها بأنه التقى الرئيس السيسي ويضيف ضاحكا "مراتي مصدقنيش كانت فكراني بهزر"، إلى أن أرسل له زملائه الفيديو.