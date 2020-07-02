نائب: مكاسب العمال في عهد السيسي تؤكد اهتمام الدولة بهم

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حرص الرئيس على حماية البعد الاجتماعي داخل الدولة، وكان العمال وأسرهم الشريحة الأولى بهذه الرعاية واستفادوا منها كثيرا.

وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير، خاصة في ظل إصرار الدولة على افتتاح المزيد من المشروعات القومية الكبرى والمدن الجديدة التي تؤدى إلى جذب أيادى عاملة ومعها تنخفض معدلات البطالة، كما أن الدولة ضخمت المليارات من أجل إعانة العمالة غير المنتظمة وتخصيص مبالغ لهم شهريا لإعانتهم لمواجهة أزمة كورونا وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالعمال وانحيازها لهم.

وأشار إلى أن العمال حصلوا على العديد من المكاسب منها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وتمثيلهم في المجالس النيابية، إنهاء الفصل التعسفي، والتأمين على العمالة اليومية، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مشاركة العمال عيدهم بشكل سنوي ودائما ما يهنئهم ويشيد بدورهم ويؤكد أنهم قاطرة الدولة للتطوير واستكمال مشروعات البناء والطرق والكباري والإسكان والصناعة والزراعة، مع العديد من المبادرات بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.