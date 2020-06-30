التعليم العالي: نشرنا 145 بحثا دوليا عن كورونا

قال الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون العلاقات الدولية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الاكلينيكة بالوزارة، إنّ مصر نجحت الفترة الماضية في نشر أكثر من 145 بحثا دوليا عن كوفيد 19، إضافة إلى 180 بحثا دوليا مسجلا في Clinical Science، و90 مشروعا بحثيا ممولا من أكاديمية البحث العلمي وFDF، وأكثر من 34 جينوم مسجلا عن الجين، وجار تنفيذ 164 مشروعا بحثيا بمختلف الجامعات المصرية.

وأكد الشناوي، لـ"الوطن"، أنّ البحث العلمي في مصر يسير بخطى جيدة بمختلف المجالات العلمية والبحثية، وهناك متابعة مستمرة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول ما يدور من أبحاث و دراسات تتعلق بازمة كورونا المستجد كوفيد 19، لافتاً إلي انه جاري حصر جميع النتائج المتعلقة بعقار الأفيجان للإعلان عنها قريبا .