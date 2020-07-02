تغيير مواعيد زيارات معابد الأقصر من 9 صباحا لـ1 ظهرا بدء من الغد

أعلن الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك، أنه تقرر تعديل مواعيد الزيارات لمعابد الكرنك والمناطق الآثرية المفتوحة للزيارة، وذلك بدءً من غدا الجمعة الموافق 3/7/2020، حيث ستكون زيارة معبد الكرنك يوميا، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وجرى التنبيه على كل المرشدين السياحيين، وزوار معبد الكرنك بتلك القرارات، وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف الصغير، أن المناطق الآثرية الأربعة التى تم فتحها بالأقصر لاستقبال الزوار، بقرار من وزارة السياحة والآثار، هي: "مجمع معابد الكرنك ومتحف الأقصر والدير البحرى (حتشبسوت)، ومقابر وادى الملوك"، وهى من الأماكن التى تأتي على رأس القائمة فى جداول الزيارات السياحية، وذلك بعد أن تم إغلاقها منذ أكثر من 3 شهور جراء جائحة فيروس كورونا.

وبدأ السائحون المقيمون بالأقصر زياراتهم للمعابد الفرعونية بعد قرار فتحها من جديد، الذين قرروا البقاء في مصر، لشعورهم بالأمان الكبير داخلها، ومع أول دقائق فتح للمعابد، توافد عدد منهم على الآثار الفرعونية، للاستمتاع برحلات فى الهدوء داخلها، وتم فتح المواقع الأثرية الأربعة، كبداية بادرة خير للقطاع الأثرى والسياحى، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.