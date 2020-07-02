كارول سماحة تشكر باسل الزارو على مشاركته في Bon Voyage: صديقي العزيز

وجهت الفنانة كارول سماحة، الشكر للفنان باسل الزارو على مشاركتها في فيديو كليب أغنيتها الأخيرة Bon Voyage.

ونشرت الفنانة كارول سماحة صورة تجمعها بباسل الزارو عبر تويتر، مغرّدة: "شكرا جزيلا صديقي العزيز باسل الزارو لتعاونك الجميل في فيديو كليب أغنية bonvoyage، مشاركتك أضافت الكاريزما والأداء الخاص بك"

وطرحت كارول سماحة، الفيديو الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة Bon Voyage، عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "لايف ستايلز ستديوز" مع المخرجة المصرية بتول عرفة.

وظهر النجم باسل الزارو في الفيديو كليب، ولعب دور حبيبها، وأثناء أحداث الكليب تحدث مشاجرة بينها وبينه لأنها ظنت أنه يخونها، وفي النهاية تكتشف أنّ الفتاة الموجودة بالمنزل هي شقيقتها.

شارك في كتابة الكلمات، السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين، الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، والذي تولى التوزيع.