كارول سماحة تحتل تريند تويتر ويوتيوب بسبب "Bon Voyage"

حققت النجمة كارول سماحة، نجاحاً كبيراً في فيديو كليب أغنية Bon Voyage بعد إصداره بوقت قصير بعنوان CAROLE SAMAHA Ft. DJ YOUCEF.

في مصر، احتل اسم كارول سماحة الترند على تويتر بعد ساعات من نشر الفيديو كليب، كما احتل المرتبة الخامسة في قائمة تريند الفيديوهات، كأكثر الفيديوهات تداولاً في لبنان.

الكليب من إخراج بتول عرفة، التي حرصت على أن يحتوي العمل على الكثيرمن التجدد والإبداع والطاقة الإيجابية.

أغنية ‏"Bon Voyage" من كلمات كارول سماحة بالتعاون مع Kamala KheirBik و Layone، الحان Dj Youcef و Yann Perrier، توزيع موسيقي DJ Youcef ومن انتاج لايف ستايلز ستوديوز.