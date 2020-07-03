إشادات الجمهور بأداء العوضي في الحلقة الأولى من "شديد الخطورة": أبدعت

حصل الفنان أحمد العوضي على إشادات من الجمهور، عقب عرض الحلقة الأولي من مسلسل "شديد الخطورة"، الذي بدأ عرضه أمس الأربعاء على watch it.

وهنأ الجمهور بطولته الأولى، فقد قال أحدهم، "ألف مبروك يا فنان من نجاح لنجاح دايما إن شاء الله"، وتعليق آخر "برافو أبدعت".

وتعليق آخر، "ربنا يوفقك ويجعلك في أعلى ودايماً من تقدم لتقدم يا ابني وربنا يكتبلك الهنا والسعادة انت إنسان جميل".

ويتناول المسلسل خطورة الهاكرز أو مخترقي مواقع التواصل الاجتماعي على الدولة، واستخدامها في ضرب المؤسسات المختلفة، وتصل مدة الحلقة الواحدة إلى 30 دقيقة.

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.