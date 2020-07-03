12 مليار جنيه تكلفة مشروعات مياه وصرف في المنوفية وأسيوط خلال 6 سنوات

نفذت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، مشروعات فى محافظة المنوفية، بقيمة 6.33 مليار جنيه إجمالي استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خلال الـ6 سنوات الأخيرة، بينما ووصلت 5.2 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط خلال الـ6 سنوات.

وقال محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن إجمالي الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 6 سنوات الماضية في محافظة المنوفية بلغ نحو 6.33، مضيفاً أن الدولة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أهم المرافق الحيوية، وأن العديد من أعمال الإحلال والتجديد تتم بهدف القضاء على مشكلات ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشكلات الصرف الصحي، وكذا رفع كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة، أن نصيب قطاع مياه الشرب بالمحافظة بلغ مليارين و710 ملايين جنيه، تمثلت فى إنشاء 14 محطة إزالة حديد ومنجنيز، وإنشاء 3 محطات مياه عملاقة بطاقة 96 ألف متر مكعب يومياً، وإنشاء عدد 105 محطات مياه، وإنشاء محطة مياه وخطوط بقرية الحامول على مساحة 7 أفدنة بتكلفة إجمالية وصلت لـ 910 ملايين جنيه تقريباً لخدمة 380 ألف نسمة من سكان مدن منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، حيث بلغت الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى 60 لترا/ثانية بإجمالي 51 ألف لتر يومياً، وإنشاء محطة مياه لمركزي بركة السبع وقويسنا بتكلفة تقديرية بلغت 475 مليون جنيه على مساحة 15 فداناً بطاقة تصميمية وصلت إلى 102 ألف متر مكعب/يوميا لخدمة 58 قرية من قرى مركزي بركة السبع وقويسنا.

وأضاف أن تطوير قطاع الصرف الصحى حظى باهتمام محافظة المنوفية، حيث وصلت الاستثمارات لـ 3 مليارات و381 مليون جنيه تمثلت في إنشاء 9 محطات معالجة، 101 محطة رفع، وإحلال وتجديد شبكات، لتصبح جميع مدن المحافظة مخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة إلي 38٪ من القرى، وتنفيذ محطة معالجة دناصور على مساحة 5.5 فدان بتكلفة 159 مليون جنيه وبطاقة تصميمية 15 ألف م٣/يوم، وإنشاء محطة معالجة منشأة سلطان بطاقة تصميمية بلغت 12 ألف م٣/يوم، وبتكلفة بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 120 ألف نسمة من أهالي غمرين ومنشأة سلطان ودبركي، وإنشاء محطة صرف صحي قويسنا بتكلفة ٥٥ مليون جنيه وبسعة تصميمية بلغت 8آلاف م٣/يوم، وضمت المحطة مصافي وأحواض SPR وأحواض تركيز وأخرى للتجفيف.

وأشار إلى أنه حرصاً من الشركة على تطوير البنية التحتية تم تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وتوصيل مياه وصرف وحنفيات حريق للمدارس والمصالح الحكومية بتكلفة 7 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد 90 بئراً ارتوازياً بنواحي المحافظة، موضحاً أنه تم تطوير المعامل ومراقبة الجودة لتصل نسبة التغطية بالمحافظة إلى 100٪، بجانب الانتهاء من أعمال تشطيبات المعمل المركزي لمياه الشرب بالمنوفية بإجمال تكلفة 15مليون جنيه، وتجهيز المعامل بالأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية وتجهيز معملي سرس الليان ومركز السادات كمعامل فرعية لمياه الشرب، وإعادة تأهيل معامل محطات المعالجة بالغوري وتلا وتدعيم معامل المحطات بــ ٦٠ كيميائياً متخصصاً، علاوة على تجهيز معملي محطات معالجة ساحل الجوابر وميت أبو الكوم وتوفير الأجهزة.

أعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، انفوجرافا استعرضت خلاله استثمارات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ٦ سنوات الماضية، والتى بلغت نحو 5.2 مليار جنيه.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الكبري بقطاعي المياه والصرف الصحى بتكلفة إجمالية 4.8 مليار كان من بينها تنفيذ عدد (8) مشروعات مياه مرشحة كبرى تمثلت في محطات: القوصية، والوليدية، والألمانى، وصدفا والغنايم، وأبنوب والفتح، وديروط، وإنشاء محطة بهيج البطيئة، وعدد(8) وحدات معالجة حديد ومنجنيز، وتوصيل المياه إلى 6 مناطق محرومة بالإضافة إلى تنفيذ عدد (8) مشروعات للصرف الصحى شملت مشروع الصرف الصحي بصدفا والغنايم، وأبنوب والفتح وبنى مر وأسيوط الجديدة، ومشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى ISSIP2 والمنفذ بقرى ( شطب ـ موشا ــ ريفا ــ دير ريفا) مركز أسيوط ، وقرى ( النواميس ــ العتمانية ــ النواورة ــ وادى الشيح )، ومشروع الصرف الصحى بالزيرة والأقادمة وبنى سميع مركز أبوتيج، وبنى ادريس مركز القوصية، ومد الخدمة لقرية اسكندرية التحرير.

واضاف، أن الشركة قامت بتنفيذ ععد من مشروعات الاحلال والتجديد، خلال ٦ أعوام، شملت احلال وتجديد عدد (12) محطة مياه بعرب المدابغ، ومير، ومحطة نزلة عبداللاه، ونزلة الزهرى بالبدارى، والمرشحات النقالى بديروط والقوصية وأبوتيج، ومحطة ساحل سليم المرشحة الزلطية، ومحطة المعابدة، ومرشحات منفلوط، ومحطتي الأربعين(1ـــ2)، فضلاً عن احلال وتجديد عدد(116) بئرا إرتوازيا بكافة مناطق الشركة، واحلال وتجديد شبكات مياه وعدايات ومحابس وبرادات بــــ10 مراكز، بالإضافة إلى احلال وتجديد عدد(6) خطوط طرد بمحطات رفع الصرف الصحى البنك الدولى بالأربعين، ونزلة عبداللاه، ومحطة السنترال، وعرب المدابغ، ومحطة رفع الصرف الصحى الفرعية بفريال، بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه.

وعن جودة مياه الشرب، قال: إنه تم تخصيص قيمة (8 مـلايين جنيه)، لإعادة تأهيل عدد (6) معامل رئيسية ما بين(الكيميائي، والبكيريولوجي) بمحطة نزلة عبداللاه المرشحة والجامعة النقالى، والقوصية، وصدفا المرشحة، ومحطة عرب المدابغ، وتزويدها بأحدث الأجهزة اللازمة لاجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية كجهاز تحليل الطيف الضوئي، وجهاز التحليل البكتريولوجى، والميكروسكوبات المزودة بالكاميرات، وتجهيز عدد (8) سيارات معمل مدعمة بأحدث أجهزة ومعدات سحب العينات وتحليلها.

وتابع المهندس محمد صلاح الدين، انه تم تطوير عدد (6) مراكز خدمة عملاء بمحافظة اسيوط مدعمة بأحدث البرامج التقنية لخدمة الجمهور بصورة تقنية بلغت تكلفتها الإجمالية (4 ملايين جنيه) بمركز ديروط وصدفا وساحل سليم وأبوتيج، فضلاً عن مركز التدريب والخدمات الرئيسى، ومركزخدمة العملاء بالخارجة.

وأشار إلى تطوير معدات الشركة بتكلفة (105 ملايين جنيه) لتعزيز الاسطول الميكانيكى لقطاعي المياه والصرف الصحي بمحافظة أسيوط بعدد (210) معدات متنوعة، لتنمية الاستثمارات والأصول وتلبية احتياجات المواطن وسرعة التعامل فى حل أى مشكلات.