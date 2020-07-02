اليوم.. فودة يفتتح مشروعات تنموية بقيمة 30 مليون جنيه برأس سدر

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه في إطار احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو سوف يقوم المحافظ بافتتاح مشروعات خدمية وتنموية بالمدينة اليوم الخميس بتكلفة تقارب 30 مليون جنيه.

وعن أبرز المشروعات المقرر افتتاحها اليوم الخميس مسجد بتكلفة 2 مليون في منطقة أبورزق بالجهود الذاتية، طريق جامعة الملك سلمان بتكلفة 15 مليون جنيه، وسيجري افتتاح مبنى وحدة المرور المقام على مساحة 8000 متر مربع، بتكلفة قاربت 10 ملايين جنيه، موضحا أنه تشغيل رسمي للإدارة، بالإضافة إلى تشغيل ساحة انتظار سيارات النقل الثقيل المقامة على مساحة 15 ألف متر مربع وبتكلفة 2 مليون جنيه حيث يجري تشغيلها بدءا من غد الخميس، تضم الساحة بداخلها مطعما وكافتيريا على أعلى مستوى وكافيه وساحات وإنارة ونيوجيرسي.