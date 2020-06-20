الأرصاد لطلاب الثانوية: ابتعدوا عن الشمس وارتداء الملابس القطنية أفضل

وجَّهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة إرشادات لطلاب الثانوية العامة بالتزامن مع بدء امتحاناتهم في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث نصحتهم بالابتعاد عن أشعة الشمس وارتداء الملابس القطنية واستخدام الشمسيات وشرب كميات كبيرة من المياة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا حادا في درجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، خلال فترة الليل، وأن يكون الطقس معتدل. كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا معتدلا.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بداية فصل الصيف جغرافيا يبدأ غدا الأحد الموافق 21 من يونيو الجاري، ومؤكدة خلال تصريحات صحفية، أن التقلبات الجوية التي تشهدها الفترة الحالية واردة وطبيعية بما يتناسب مع أجواء هذا التوقيت من العام.

ونصحت "شاكر" طلاب الثانوية العامة بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام، ارتداء الملابس القطنية وفاتحة اللون، مثل اللون الأبيض، أثناء فترة الظهيرة، وتناول المياه بكميات كبيرة، بجانب أخذ "شمسية" في حالة الخروج من المنزل، أثناء فترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ومشددة على ضرورة اتباع طلاب الثانوية العامة للاحتياطات اللازمة، تزامنًا مع بدء امتحاناتهم خلال الساعات المقبلة، وذلك بالابتعاد عن التعرض للشمس مباشرة خلال فترة الظهيرة حتى لا يصابوا بضربات شمس أو إجهاد بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة فالعظمى 40 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 23، ومطروح العظمى 36 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 والصغرى 30، والأقصر العظمى 40 والصغرى 29، وأسوان العظمى 41 والصغرى 30.