داعية إسلامي: فكر الإخوان أقرب للشيعة.. وفتاواهم لا تصدر إلا من مجانين

قال الداعية الإسلامي سيد زايد، إن الأديب عباس العقاد، هاجم الإخوان المسلمين ووصفهم بـ"الخونة"، لأن الخيانة تجري في عروقهم حيث قتلوا النقراشي والخازندار، كما أن الإخوان تآمروا على مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، وكل من خالفهم، لأن مبدأهم إذا لم تكن معي فأنت ضدي، وهذه ليست مبادئ الدين، وكان لديهم قاعدة تقول "كن بين يدي المرشد كالميت بين يدي المغسل"، وهو ما يمثل ضياعا للعقل.

وأضاف "زايد"، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، على شاشة "الحدث اليوم"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم يكن لديها انتماءً ولا ولاءً لمصر، وهو ما ذكره مهدي عاكف حين قال "طز في مصر"، ومصر التي أمرنا الله بالانتماء إليها من أيام سيدنا يوسف عليه السلام، كان الإخوان ينظرون لها على أنها حفنة من التراب، كما أن الإخوان كانوا سيفتتون مصر حينما أظهروا وثائق وخرائط مزورة توضح تبعية حلايب وشلاتين للسودان، وجزء معين يباع لحركة حماس.

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الدارس لجماعة الإخوان يجد أن هناك فكرا يربط بينها وبين الجماعة الشيعية، فالإخوان ينتشر لديهم مبدأ الكذب بشكل كبير، وتجد أنهم دائما ما يحلفون على الكذب، الدليل على كذب الإخوان مستمر، ما فعله صفوت حجازي ومحمد بديع حين ارتدوا النقاب للهروب خارج مصر.

وأشار إلى أن يوسف القرضاوي عدو الأزهر الشريف رغم أنه أزهري، وأصدر فتاوى بمقاطعة الانتخابات والتعديلات الدستورية، وفتاوى الإخوان كانت غريبة لا تصدر إلا من مجانين، فحين نجد فتوى بأن المرأة التي تنزل البحر زانية، ولمس الموز حرام، نتأكد أنه كلام لا يخرج إلا عن مجانين.

وأوضح أن أحد أساتذة الطب النفسي، وصف جماعة الإخوان بـ"مرضى نفسيين"، لأنهم يتصورون أشياء لا تحدث، موضحًا أن الإخوان قالوا إن "محمد مرسي" سيخرج من السجن ويصلي بالناس صلاة العيد، وأن النبي محمد قال لـ"مرسي" صلِ بالناس، هو ما يدل على مرضهم النفسي، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية تطلق شائعات لتهدم كل ما تبنيه الدولة الحديثة، وهم يعملون في الخفاء، والهدف من الشائعات التي يطلقونها هو تقليل عطاء الدولة.