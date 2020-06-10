داعية إسلامي: انفلات اللسان وتتبع عورات المسلمين من أعراض قسوة القلب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من أعراض قسوة القلب هو عدم تعظيمه لله، وانفلات اللسان بالألفاظ الخارجة وغير ذلك.

وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن تتبع عورات الناس وسبّهم من علامات عدم دخول الإيمان إلى القلب، موضحا أن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، قد أوصى أتباعه بعدم تتبع عورات المسلمين أو أذيتهم: "إذا لقيت حد بيتتبع عورات حد أعرف أن الإيمان لسه مدخلش قلبه، ولو سمعت أن أبو جهل عيي هتقول بعد الشر.. هو أنا خسران حاجة ربنا يشفيه ويهديه".

وأكد الداعية، أن أحد صحابة النبي صلي الله عليه وسلم، قد طلب منه الدعاء على المشركين، فرد عليه بقوله: "ما بعثت لعانا ولكني بعثت رحمة، اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون"، مشيرا إلى أنه لا يستقيم إيمان عبد إلا عندما يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه إلا بعدما يستقيم لسانه: "تعرف أن فلان ده صاحب قلب قاسي لما تلاقي لسانه متبري منه، ولو الإيمان دخل قلبه كان ده ظهر على لسانه".