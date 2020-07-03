برلمانية تحذر من الملابس المستعملة: مستوردة في ذروة انتشار كورونا

أبدت الدكتورة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، مخاوفها من تسبب الملابس المستعملة في انتشار فيروس كورونا، مضيفة أن تاريخ استيراد هذه الملابس يوافق تاريخ ذروة انتشار الفيروس في أوروبا والبلاد المصدرة لها.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذه الملابس قد تكون استخدمها من توفي بكورونا ومن كان مريض بالفيروس، مشددة على أن توقيت استيرادها خاطئ.

وأكدت شاكر أنها لا تستحق المخاطرة باعتبار أن نسبة الملابس المستعملة 2% من استيراد المنطقة الحرة، مطالبة بتسويق الملابس الموجودة من قبل انتشار الوباء.

وحذرت شاكر من التزاحم لشراء الملابس المستعملة وما قد يسببه من انتشار الفيروس، مشددة على خطورة قياس هذه الملابس.