مدير "الوقاية من الأمراض" بأمريكا: 20 مليون مواطن مصابون بكورونا

فاجأ روبرت ريدفيلد، مدير مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها بالولايات المتحدة الأمريكية، الشعب الأمريكي بتصريح صادم، والذي ذكر فيه أن 8% من الشعب الأمريكي أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا: "من 5 لـ 8% من الأمريكيين أصيبوا بالفيروس سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا".

ووفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية"، فإن وفقًا لتلك النسبة يكون أكثر من 20 مليون شخص قد أصيبوا بالفيروس في الولايات المتحدة، وهو عدد أكبر بكثير من ذاك المعلن رسميًا والبالغ 2.4 مليون شخص

وأعلن الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، أن وضع الكمامات بات إلزاميا في الأماكن العامة في هذه الولاية الجنوبية، التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، رغم أن تكساس كانت من بين الولايات الأكثر جرأة في استئناف النشاط مطلع يونيو. وكان حاكم الولاية واثقًا من أنّ تكساس أفلتت من أسوأ وباء في الولايات المتحدة.