رئيس شعبة الملابس عن الإجراءات الاحترازية: بنحارب عشان نبيع

أكد الدكتور محمد عبدالسلام رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية، وجود إجراءات احترازية داخل محال الملابس، "بنحارب عشان نبيع الملابس السليمة المنتجة والمستوردة بشكل جيد".

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أن كل الملابس المستوردة تخضع لاعتبارات كثيرة، مشددًا على رفض استيراد بعض الملابس بسبب نوعية الأقمشة التي تسبب السرطان والحكة الجلدية وغيرها.

وأكد عبدالسلام أنه ضد تجارة الملابس المستعملة، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد بها 42 ألف بطاقة استيرادية "مجتش على 85 مستورد بتوع الملابس المستعملة"، مشددًا على وجود كل المستويات السعرية في السوق المحلية.

وأوضح عبدالسلام أن القانون يمنع استيراد الملابس المستعملة إلا في محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن دخول كونتينر الملابس المستوردة يسبب إغلاق 10 مصانع في مصر.