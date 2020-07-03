بـ"اختبارات الحمض النووي".. الصين تُعلن استعداداتها لانتشار محتمل لكورونا

بعد أن أغلقت العاصمة الصينية "بكين" عشرات المجمعات السكنية وأجرت اختبارات جماعية الشهر الماضي، بعدما أثارت مئات الإصابات مخاوف من عودة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أعلنت السلطات الصحية في الصين استعدادها لمجابهة تفشٍ محتمل للفيروس من خلال "الحمض النووي".

وأوضحت السلطات الصحية في الصين، أن الحكومات المحلية والمؤسسات الطبية يجب أن تزيد الطاقة الاحتياطية لفحوص فيروس كورونا، استعدادا لزيادة الطلب عليها وسط حالات تفشي محتملة، ويتعين على السلطات المحلية وضع خطط طوارئ لتتمكن بسرعة من زيادة طاقتها من اختبارات الحمض النووي، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وتشير التوجيهات إلى أن نتائج فحوص الحمض النووي تظهر خلال 6 ساعات للمرضى في مستشفيات الحميات، فيما استقرت عدد الإصابات في الصين منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن على 83537 إصابة، ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.