الصين تستعد لتفش محتمل لكورونا.. وتدعو لوضع خطط طوارئ

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، أنّ الحكومات المحلية والمؤسسات الطبية يجب أن تزيد الطاقة الاحتياطية لفحوص فيروس كورونا استعدادا لزيادة الطلب عليها وسط حالات تفش محتملة.

وصرحت لجنة الصحة الوطنية في توجيهات على موقعها الإلكتروني، أنّه يتعين على السلطات المحلية وضع خطط طوارئ لتتمكن بسرعة من زيادة طاقتها من اختبارات الحمض النووي بحسب ما ذكرته شبكة "سبوتنيك".

وتشير التوجيهات إلى أنّ نتائج فحوص الحمض النووي تظهر خلال ست ساعات للمرضى في مستشفيات الحميات. وفقا لـ"رويترز".

وقال مسؤول صيني، نهاية الشهر الماضي، إنّ العاصمة بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يوميا للكشف عن فيروس كورونا مع استمرار الفحوصات في مختلف أنحاء المدينة سعيا لاحتواء تفش جديد للفيروس.

وأصدرت الحكومة المركزية الصينية أمرا لجميع المدن، بتكثيف عمليات البحث عن المصابين بالفيروس، ممن لم تظهر عليهم أيا من الأعراض الشائعة للمرض، وتكثيف اختبار "الناقلات الصامتة"، التي تعني أشخاص يحملون المرض ولا تظهر عليهم أي من أعراضه.

وأجبر الوباء العالمي العديد من دول العالم، وعلى رأسها دولا كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران لإعلان منع التجوال وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.