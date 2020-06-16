مرسيدس تعلن عن بدء توفير AMG GT 4-Door Coupé للطلب

أعلنت شركة مرسيدس بنز عن بدء توافر سيارة Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé للطلب من الشركة.

كانت الشركة، أعلنت من قبل عن إطلاق الطراز الجديد من السيارة بتحديثات كبيرة، ما يعزز من مكانتها في طرازات السيارات الكوبية.

وتشمل المواصفات القياسية لأداء أربعة مقاعد، ونظام الملاحة ع، ونظام التحكم الصوتي الذكي "Hey Mercedes"، ولوحة اللمس والراديو الرقمي.

وتتوفر السيارة بأربع فئات مختلفة الأولى AMG GT 43 بقوة 367 حصان وسرعة قصوى 270 كم/ ساعة، والثانية AMG GT 43 بقوة 367 حصان وسرعة قصوى 270 كم/ ساعة، والثالثة AMG GT 53 4MATIC+ بقوة 435 حصان وسرعة قصوى 320 كم/ساعة، والرابعة AMG GT 63 4MATIC+ بقوة 585 وسرعة قصوى 430 كم/ ساعة، والنسخة الخامسة بقوة 639 حصان وسرعة قصوى 470 كم/ ساعة.