رئيس شعبة المستلزمات الطبية: فيه مواطنين بيلبسوا الكمامات القماش منظر

أكد الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات إن كل من يصنع كمامات يصنعها بدون فلاتر بسبب نقص عالمي في المادة الخام للفلاتر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مصانع "بير السلم" تقوم بصناعة كمامات غير جيدة وبيعها.

وأشار إلى أن المواطن يسير في الشارع وهو يلبس كمامات قماشية نظرًا لأن نسبة إصابته أقل من نسبة إصابة الموجود في المستشفى مضيفًا: "الكمامة القماش مبيرمهاش بتخليه يحتفظ بيها لأن محدش بيرمي الفانلة بتاعته"، معتبرًا أن المواطنين يرتدون الكمامات القماشية كـ "منظر"، نظرًا لأن القانون يوجب ذلك.

وشدد عزت على صعوبة توزيع الكمامات الطبية على كل المواطنين "نحتاج 50 مليون كمامة يوميًا بـ7.5 مليار جنيه شهريًا".

وأوضح عزت أن الكمامة الطبية للأطباء والمرضى والمخالطين وأن الكمامات القماشية للمواطنين والهدف منها الحرص.