"التموين" تناشد المواطنين التأكد من عدم استبدال الكمامات القماشية عند استلامها من "البدالين"

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الخارجية لنظم المعلومات، إنه بداية من اليوم، جرى وضع الكمامات على منظومة وزارة التموين، لتوزيعها على المواطنين في مكاتب التموين، داعيًا المواطنين للتأكد بأن الكمامة التي سيحصلون عليها من مكاتب التموين هي ذاتها التي أعلنتها الوزارة، قائلًا، "فيه بدالين بياخدوا الكمامات اللي منزلاها الوزارة ويدوا للمواطنين كمامات مجهولة المصدر، ورصدنا ده بشكاوى فردية".

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كل كمامة معزولة، وجرى بث صورها في الكثير من الجرائد، موضحًا أن كل بطاقة لها كمامتين بحد أقصى، وبها إرشادات للتعامل معها، وكذا يمكن غسلها 50 مرة بحد أدنى، وصُنعت الكمامات بمواصفات قياسية، ورُجعت وزارة الصحة فيها، مضيفًا "معده بشكل قاتل للبكتيريا والميكروبات ولا تسبب الحساسية ويسهل التنفس من خلالها".

وقال مستشار وزير التموين والتجارة الخارجية لنظم المعلومات، إن سعر الكمامة 8.5 جنيه، تًخصم 8 جنيهات من بطاقة التموين مع إعطاء 50 قرشًا لتاجر التموين، مضيفًا "مش هينتهي شهر يوليو إلا مع توفير الكمامات في جميع المنافذ بنسبة 95% لكل البدالين ومحال التموين".