كيلو اللبن بـ14 جنيها.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

تستعرض "الوطن" في إطار خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، نشرة أسعار السلع الغذائية مثل أسعار الفاكهة والدواجن والبقوليات واللحوم والخضروات ومنتجات الألبان، اليوم الجمعة، 3 يوليو كالتالي:

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 12 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليأتي سعر الفول البلدي بـ22 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 15 و16 جنيهًا، وتراوح سعر العدس بين 14 و16 جنيهًا، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 إلى 34 جنيهًا.

أسعار اللحوم

تراوحت أسعار اللحوم بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، وتراوحت بين 140 و150 للبفتيك.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح سعر دواجن المزارع بين 27 و29 جنيهًا، بينما تراوح أسعار الدواجن البلدي بين 40 و44 جنيهًا، فيما وصل سعر البط إلى 42 جنيهًا، ويتراوح سعر البط البلدي بين 55 و60 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار السمك

جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و27 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيها.

أسعار الفاكهة

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ ليأتي سعر كيلو الفراولة بـ7 جنيهات، بينما سجل سعر التفاح بين 8 إلى 25 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخوخ بين 5 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر كيلو الموز إلى 10 جنيهات، وكيلو البرتقال الصيفي تراوح بين 12 إلى 15 جنيهات.

أسعار الخضروات

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل 4 جنيهات، ووصل سعر كيلوجرام البطاطس لـ3.5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 إلى 11 جنيهًا، ووصل كيلو الثوم إلى 20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي من 5 إلى 8 جنيهات.