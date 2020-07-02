"المسلماني": أوروبا تبحث عن مصالحها في ليبيا.. وموقف الناتو غير مفهوم

تحدث الكاتب والمفكر السياسي أحمد المسلماني، عن دور تركيا والغرب في الملف الليبي، وقال إن الولايات المتحدة والقوى الغربية لا يستهدفون مصلحة ليبيا، موضحا أن المبادرة المصرية أساسها ليبيا لليبيين والنفط الليبي لليبيين، ولكن الدول الأوروبية دخلت الملف الليبي لمصالحهم ومصالح شركات النفط المتنافسة، كما أن الموقف الأمريكي غامض وهذا معناه قبولهم بوصول أردوغان ومرتزقته لليبيا.

وأضاف "المسلماني" خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن تجرؤ أردوغان على مهاجمة فرنسا وألمانيا والنمسا في الفترة الأخيرة هذا ليس بسبب قوة تركيا الداخلية ولكن ضوء أخضر للهجوم على أوروبا أو أن يكون دورها تمثيل أمريكي للدخول لليبيا.

وأوضح أن موقف الناتو بقيادة الولايات المتحدة غير مفهوم في هذا الإطار، خاصة أن احتجاجات فرنسا وهي عضو كبير في الحلف لم يؤخذ في الاعتبار، إضافة إلى أن فرنسا تحارب في منطقة الساحل والصحراء البعض يعتقد هناك أن فرنسا ترغب في إعادة الاستعمار بطريقة ما ولديها مصالح اقتصادية ومع ذلك الناتو لم يساعد فرنسا في عمليتها العسكرية في أفريقيا.