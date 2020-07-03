"المسلماني": هناك مخطط لـ"أفرقة" ليبيا وخلق أقلية تركية هناك

قال الكاتب والمفكر السياسي أحمد المسلماني، إن أوروبا لم تعد أوروبا، حيث أصبحت "متلخبطة"، كما أن الصورة الذهنية لأوروبا انتهت، بمعنى أن القارة لم تعد موحدة، موضحا أن المرتزقة الآتين لليبيا هدفهم أوروبا، كما أن هدفهم "أفرقة ليبيا"، بحسبما ذكره الراحل رئيس الوزراء الليبي السابق محمد جبريل في أحد مقالاته.

وأضاف "المسلماني" خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة، ويتحدث أردوغان عن مليون من أصل تركي، وهذا حديث غير صحيح وبلا منطق، لافتا إلى أن عدد الأشخاص الذين ينتظرون مركبا لإيصالهم لليونان حوالي مليون وإذا استمرت الدولة الليبية في الانهيار يمكن أن يصل عددهم إلى 10 ملايين أفريقي.

وتابع: "بعد شوية هنلاقي عدد سكان ليبيا اللي هما 6 مليون، أقلية، ويبقى فيه أغلبية أفريقية وأقلية عربية وأقلية من أصل تركي، وهذا هو الشكل الذي يراد له أن يكون عشان كده الأهمية المصرية أهميتها الفكرية الفلسفية والأخلاقية أن ليبيا دولة عربية وهويتها عربية وسكانها عرب".