لأول مرة منذ 5 أيام.. كوريا الجنوبية تسجل 63 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس، ليتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس عتبة 60 حالة لأول مرة خلال 5 أيام، بسبب انتشار الفيروس في العاصمة وضواحيها ودايجون وكوانغجو ودايجو.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن السلطات قولها إن حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن ارتفعت إلى 12 ألفا و967 إصابة، وإن حالات الإصابة الـ63 الجديدة شملت 52 حالة لانتقال العدوى محليا و11 حالة قادمة من الخارج.

وتجاوز عدد الحالات اليومي لانتقال العدوى محليا 50 حالة لأول مرة منذ يوم 18 يونيو الذي شهد تسجيل 51 حالة، وكان عدم تجاوز العدد اليومي لـ 50 حالة، من الأهداف التي طرحتها الحكومة عند تحويل نظام الحجر الصحي من "التباعد الاجتماعي" إلى "التباعد في الحياة اليومية".

ومن بين الـ 52 حالة لانتقال العدوى محليا، جرى اكتشاف 29 حالة في العاصمة وضواحيها، منها 12 حالة في سول و16 حالة في إقليم كيونج كي وحالة واحدة في إنتشون، وجاءت الـ 23 حالة المتبقية في مناطق البلاد الأخرى.

وتشهد العاصمة سول وضواحيها حالات إصابة جماعية في الكنائس وغيرها، وفي مدينة ويجونجبو في إقليم كيونج كي، تم تأكيد حوالي 10 حالات في مجمع سكني ونادي رياضي، أما في مدينة كوانجو، ارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة المرتبطة بمعبد بوذي إلى 49 حالة حتى ظهيرة يوم أمس الخميس.

في سياق متصل، ظلت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد دون تغيير عند 282 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 75 حالة إلى 11 ألفا و759 حالة.