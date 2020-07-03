شاب عمره 25 عاما ينهي حياته بـ"خرطوم مياه" بسبب خلافات مع زوجته

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه بـ "خرطوم مياه" أعلى سطح العقار المقيم فيه، بمنطقة الرمل شرق الإسكندرية، وذلك بسبب مروره بأزمة نفسية.

تلقى قسم شرطة ثان الرمل، بلاغًا يفيد بانتحار شاب أعلى سطح العقار- محل سكنه -، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وجود جثة شاب، 25 عامًا، بها سحجات حول الرقبة، وجرى نقلها إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وبسؤال أسرته، أكدوا اكتشافهم انتحاره شنقا بخرطوم مياه أعلى سطح العقار، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية.

تحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بندب الأدلة الجنائية والتصريح بدفن الجثة بعد التشريح، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.