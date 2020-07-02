لمتابعة عودة النشاط الرياضي.. محافظ الإسكندرية يتفقد مراكز الشباب

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة ميدانية على عدد من مراكز شباب، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تزامنا مع عودة النشاط الرياضي.

شارك في الجولة التي شملت مراكز شباب الشلالات والأنفوشي كل من الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق، مدير عام إستاد الإسكندرية.

واطمئن الشريف، خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي، من استخدام الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة، وتعقيم المنشآت، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتنظيم الطاولات وكراسي على مسافات آمنة.

ووجه المحافظ اللاعبين المتواجدين بمراكز الشباب بالاستمرار في ممارسة الرياضة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودة النشاط الرياضي بأمان في تلك المنشآت.