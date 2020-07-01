ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة شركة بترول بالسويس بداخلها قرابة 500 ألف جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن السويس لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عتاقة من (محامى بشركة خدمات البترولية بدائرة القسم) بإكتشاف سرقة خزينة بداخلها (مبلغ 445 ألف جنيه) من داخل الكرافان المخصص كمقر إدارى للشركة وإتهم (سائقين يعملان بذات الشركة "لأحدهم معلومات جنائية" ، وآخر "سائق سابق بذات الشركة" – مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهم بإرتكابها.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرروا أنه نظراً لعلمهم بتواجد مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة، فعقدوا العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مخططهم أعد أحدهم سيارة ملاكى "مستأجرة" وقام الآخران بتسهيل دخوله بالسيارة لمقر الشركة وعقب ذلك قاما بالإستيلاء على الخزينة من داخل "الكرافان" ووضعها داخل السيارة وهرب بها لمحل إقامته ، وقام بفتحها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (الخزينة ومبلغ 445 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالشركة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.