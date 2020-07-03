ضبط تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس (بمديرية أمن الشرقية) من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر) مُصاباً بطلق نارى بالكتف الأيسر.

انتقلت قوة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية وبمناقشة المُصاب، أقر باشتراكه مع (أربعة أشخاص "محددين") فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية "بنزين - سولار" من خطوط أنابيب نقل المواد البترولية بنطاق محافظة السويس. وأضاف المذكور بأنه حال استقلاله وباقى المتهمين سيارتين (ملاكى - نقل فنطاس) ملك أحد المتهمين، وتوجههم لسرقة المواد البترولية، حدثت مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص بتلك المنطقة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لحدوث إصابته.

تم إستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط اثنين منهم والسيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهم المُصاب أيداها، كما قررا بسرقة كمية من المواد البترولية بلغت حوالى 31 طن سولار، من ذات المنطقة بالإشتراك مع (شخصين آخرين "تم ضبط أحدهما") بإستخدام سيارة نقل فنطاس "ملك أحدهما" وقيامهم ببيع كمية السولار المستولى عليها لمالك محطة وقود (تم ضبطه) مقابل مبلغ (203 ألف جنيه) كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.