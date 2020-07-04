عشان تقوي المناعة.. أسعار المصادر الطبيعية الغنية بالزنك في الأسواق

مع تفشي فيروس كورونا، يحتاج المواطنين بمختلف دول العالم لتقوية الجهاز المناعي، لمواجهة الفيروس في حال الإصابة، ويمكن الاعتماد على البدائل الطبيعية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، بالتزامن مع قلة تواجد الفيتامينات بالصيدليات بسبب سحبها بكثرة من الأسواق لتخوف المواطنين من "كوفيد 19".

وأوصت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمصادر التي تقوي المناعة يوميا، وأوضحت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع فيس بوك الأغذية الغنية بالزنك لتقوية المناعة وهي اللحوم الحمراء، والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول، والألبان والبيض والمكسرات، وتستعرض "الوطن" أسعارها في الأسواق كالتالي:

اللحوم

تراوحت أسعار اللحوم بين 140 و150 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، وصل سعر كيلو البفتيك لـ150 جنيهًا.

الحمص

سعر كيلو الحمص: 20 جنيها

الفول

سعر كيلو الفول البلدي: 24 جنيهًا.

العدس

تراوح سعر كيلو العدس بين 14 و18 جنيهًا.

اللبن

سعر كيلو اللبن 15 جنيها.

البيض

سعر كرتونة البيض يتراوح بين 30 و32 جنيها وسعر البيضة بين 1 جنيه وجنيه وربع.