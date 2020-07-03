ادعت أنها معدة.. أمن العمرانية يبحث عن فتاة سرقت سيدة وكشفتها الكاميرات

تكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط فتاة، متهمة بالنصب على سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية فى العمرانية.

وتبين من خلال التحريات وأقوال المجنى عليها أن الفتاة أوهمت المجني عليها بأنها تعمل معدة فى برنامج تليفزيوني شهير، وأنها سوف تساعدها.

وأضافت التحريات أن المجني عليها أكدت أنها صحبت الفتاة على منزلها، عقب ذلك قامت بمغافلتها وسرقة مشغولات ذهبية وفرت هاربة.

وتمكنت القوات من تحديد ملامح الفتاة المشتبه فيها، بعد أن رصدتها إحدى كاميرات المراقبة أثناء سيرها مع المجنى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.. وقررت ضبط وإحضار المتهمة.

وتفحص قوات الأمن عدد من المشتبه فيهم والفتايات السابق اتهامهم بالسرقة بنفس الأسلوب، وماتزال القوات تواصل جهودها لضبط المتهمة.