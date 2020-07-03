مغاربة يقاضون الحكومة الإسبانية بسبب التمييز بعمليات إجلاء كورونا

يسعى ناشطون مدنيون مغاربة لمقاضاة حكومة مدريد، بسبب تمييزها بين الإسبان والمغاربة في عمليات ترحيل مواطنيها والمقيمين على أراضيها العالقين في المغرب بسبب جائحة كورونا.

وأثارت طريقة إجلاء المغاربة المقيمين في إسبانيا من المغرب على متن رحلات بحرية امتعاضا في صفوف ناشطين مدنيين مغاربة في إسبانيا، نظرا لعدم توفر شروط السلامة والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل البواخر التي تقلهم إلى الضفة الأخرى بسبب الاكتظاظ، بينما جرى إجلاء غالبية المواطنين الإسبان عبر رحلات جوية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت جمعية أصدقاء الشعب المغربي بإسبانيا "إثران"، إن طريقة تعامل حكومة مدريد مع المغاربة المقيمين على أراضيها ينطوي على "تمييز" ضدهم، لأن عملية إعادتهم إلى إسبانيا مرت في ظروف أقل أمانا من التي سافر فيها نظراؤهم من المواطنين الإسبان، وقدمت شكوى في الموضوع إلى وكيل المظالم "Defensor del pueblo"، وتستعد لرفع دعوى قضائية في الموضوع بعدما حصلت على موافقته.

وتباشر الجمعية حاليا إجراءات رفع الدعوى أمام المدعي العام للدولة، من أجل المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بالمغاربة المقيمين في إسبانيا، بسبب عدم مساواتهم مع المواطنين الإسبان.