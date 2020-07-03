أم تحاول إلقاء ابنتها "طالبة الثانوية" من العاشر بسبب فشلها بالامتحان

اعتدت سيدة على ابنتها بالضرب وعذبتها، ثم حاولت إلقاءها من الدور العاشر قبل أن يتدخل الجيران لإنقاذها من الموت، بعد فشلها في الإجابة على معظم أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالامتحان الأخير.

وقررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، حبس ربة منزل على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمحاولة إلقاء ابنتها من الطابق العاشر بعد تعذيبها والتعدي عليها بالضرب لفشلها في الإجابة عن بعض الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة، وذلك لحين وصول تحريات المباحث والسماع لشهود العيان.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتعذيب سيدة لنجلتها ومحاوله إلقائها من الطابق العاشر، قبل تدخل الجيران وإنقاذ الفتاة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن المتهمة ربه منزل، مريضة نفسيًا، وتعدت على ابنتها الطالبة في الثانوية العامة، بالضرب والتعذيب بعد علمها بعدم قدرتها على الإجابة عن بعض الأسئلة في امتحان يوم الخميس.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة استغلت نوم الجيران وحاولت إلقاء نجلتها من الطابق العاشر للتخلص منها، وأثناء ذلك سُمع صوت استغاثه الفتاة، ليتدخل الجيران وينقذوا الفتاة.

ألقي القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس الأم على ذمة التحقيقات.